處於中國新冠肺炎疫情中心的湖北省新任省委書記應勇週四表示，他將遏制疫情的擴散蔓延勢頭，但形勢依然嚴峻。

湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強13日被免職。這是中國政府將被指在此次疫情中推卸責任的官員免職的大範圍行動的一部分。後上海市市長應勇被任命為湖北省委書記。在報導應勇被任命為湖北省委書記的消息時，新華社沒有解釋蔣超良被免職的原因。

據官方報紙「湖北日報」報導，應勇在宣布任命的湖北省全省領導幹部會會議上表示，「我完全擁護、堅決服從中央的決定。中央安排我到湖北任省委書記，這是以大陸國家主席習近平為核心的黨中央對我的高度信任，省委書記這個職務是沉甸甸的責任和千鈞重擔，對我也是個重大的考驗。」

應勇稱，「將以『我將無我、不負人民』的思想境界，以越是艱險越向前的大無畏精神，以務實擔當的過硬作風，切實做到忠誠乾淨擔當，絕不辜負習近平總書記的教誨和囑託，絕不辜負黨和人民的重托和期望。」

他續指，當前，疫情形勢仍然十分嚴峻，任務十分艱鉅，必須堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神，根據黨中央、大陸國務院決策部署，以更大決心、更果斷措施、更有效辦法，抓實抓細抓落地，打好疫情防控組合拳，堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住。

應勇強調，自湖北武漢等地發生新冠肺炎疫情以來，習近平高度重視，親自指揮、親自部署。習近平強調，生命重於泰山，疫情就是命令，防控就是責任。做好疫情防控工作，直接關係人民生命安全和身體健康，直接關係經濟社會大局穩定，直接關係我國對外開放。

(工商 )