太空人終於在春訓前開了道歉記者會，雖然每個成員都渴求被原諒，不過老闆克朗(Jim Crane)卻語出驚人表示，「偷暗號並沒有影響比賽結果。」對此，去年疑似因「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)使用蜂鳴器導致挨了再見轟的苦主查普曼(Aroldis Chapman)，則在受訪時開酸。

洋基終結者查普曼去年在美聯系列賽第6戰，挨了阿土伯一發再見轟，查普曼當時一臉不敢置信，而阿土伯回本壘時，示意隊友不准扯他的衣服，被認為是藏了蜂鳴器在衣服底下。而事隔一個休賽季，查普曼回想起這發全壘打，坦言，「有點可疑。」

在太空人老闆語出狂言的記者會後，查普曼忍不住嘲諷回應，「他們是靠作弊贏下世界大賽冠軍嗎？我不確定，但我知道如果有這優勢，一定會是更強的球隊。」

雖然艾爾圖維與太空人球團從頭到尾否認使用蜂鳴器，大聯盟也查不出所以然，不過查普曼仍忍不住懷疑，「我想大家都看過那支影片了，現在真的很熱門，如果你看了他的舉動，這真的有點可疑對吧，不過我們仍然不知道真相是什麼。」

查普曼也沒有逃避比賽在他手中輸掉的事實，「每個人都有不同看法，但無論如何，我還是要承擔責任，是我被打全壘打讓球隊輸了，是我站在投手丘上，是我面對艾爾圖維。」

(中時 )