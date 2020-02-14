高雄市長韓國瑜（中）昨晚探視受傷的消防隊員。（高市消防局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市消防局第三大隊長王國泰表示，基於照顧同仁家屬生活，將全力爭取從優撫卹。（柯宗緯攝）

鳳翔分隊前隊長鄭又誠（左）、鳳翔分隊小隊長王國政（右）回憶殉職的小隊長馮永昌，心情相當低落，甚至一度哽咽。（柯宗緯攝）

高雄市鳳翔消防分隊消防車昨（14）日遇上死亡車禍，釀成車上1死4人輕重傷。殉職的小隊長馮永昌，從事消防工作將近28年，曾參與過莫拉克風災、81氣爆等重大救難，也是孩子眼中的好爸爸，在勤務之餘還在屏東大仁科大進行取得學位，原本已經可以退休，但為了家計選擇延退，如今天人永隔，令人感慨萬千。

高市消防局第三大隊長王國泰表示，車禍當時，消防車被撞180度翻覆，坐在後座的馮永昌被拋飛，隊員賴統生被壓在車子底下，其餘3人也都受困車內，經緊急送醫院搶救後，馮永昌仍宣告不治，另外4人生命跡象穩定，賴統生開完刀後，仍在加護病房觀察。

王國泰表示，馮永昌救災總是盡心盡力，當班協助分隊長做好分隊督導責任，這一生消防工作非常賣力，讓各級長官放心，也是部屬眼中的好長官，曾經支援莫拉克風災深入災區10幾天工作，也在81氣爆現場協助災患後送。

鳳翔分隊前隊長鄭又誠曾與馮永昌共事多年，他表示，小隊長的妻子從事家庭理髮，育有兩名子女，大兒子就讀東吳法律系5年級，女兒則是已經出社會工作；小隊長也在屏東大仁科大進修觀光事業系畢業，做孩子的好榜樣。

鳳翔分隊小隊長王國政哽咽說，馮永昌凡事身先士卒，很遺憾痛失很好的弟兄，原本都可以退休了，可能顧慮到家庭狀況，還有兒子在讀大學，有經濟上有考量，才決定再2、3年後退休，未料卻因公殉職。

馮永昌因公殉職未來撫卹部分，王國泰表示，基於照顧同仁家屬生活，將全力爭取從優撫卹，至於多少金額一時之間很難細算出來。高雄市政府消防局也將依公務人員退休資遣撫卹法、警察人員人事條例等相關規定辦理馮員撫卹案件。另外，也會成立治喪委員會，全力協助家屬辦好相關事宜。

昨晚高雄市長韓國瑜第一時間接獲消息，立刻前往醫院探視受傷的消防隊員，並特別關心家屬需求。韓國瑜指示相關單位立刻著手研究，評估智慧交通號誌系統的技術可行性，提早警示用路人注意，以降低同仁執勤時發生交通事故狀況的風險。

(中時 )