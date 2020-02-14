領到口罩的民眾，開心地手舞足蹈。（胡健森攝）

「口罩之亂」方興未艾，眼見許多學校開學在即，各地民眾搶購口罩的情況更為嚴重，但位於宜蘭縣的頭城人文國中小卻反其道而行，不僅沒有向外界求援，尋找更多的口罩為開學之後備用，反而將校友會去年捐贈的大批口罩捐出，希望能暫解頭城鎮鎮民的口罩荒。

頭城人文國中小校長周樂生及家長會副會長林怡瓊表示，學校這次一共釋出了5000片的非醫療用口罩，主要是去年家長會捐贈給學校，給全校師生使用，如今因為爆發新冠肺炎疫情，民眾搶買口罩問題嚴重，學校經評估後認為備用的口罩數量還足夠，因此決定透過縣議員蔡文益協助，免費提供5000片的口罩給頭城鎮民。

消息傳出後，蔡文益的服務處今（14）日一早就有民眾帶著身分證或是戶口名簿在門口等候，即使是上午10點才開始發放，也不是醫療用口罩，但依舊湧入大批人潮排隊索取，還得出動員警到場協助維持秩序及指揮交通，蔡文益表示，截至目前依舊有很多人買不到口罩，特別是許多上了年紀的老人家找口罩更不方便，因此與頭城人文國中小合作，提供這項免費口罩索取服務。

(中時 )