上海市長應勇接任湖北書記，台北市長柯文哲14日被問及應勇有辦法控制疫情嗎？他指出，緊急狀況下，大陸國家主席習近平也是用自己的部隊，所以他看大陸這情況是有點緊急，緊急狀況下大概每個人都開始任用自己的親信。
面對應勇接任湖北書記，柯文哲今表示，緊急狀況下，習近平也是用自己的部隊，所以他看大陸這情況是有點緊急，緊急狀況下大概每個人都開始任用自己的親信。
至於應勇被調走，雙城論壇是否會續辦？柯文哲說，這都很高層及決定，也不是上海市長單方面決定，這不急啦，反正等疫情過去了能辦再辦。
此外，菲律賓發布拒台旅行禁令，柯文哲認為，國際也不是比嗆聲的，菲律賓在台灣也有11萬人，不然就是11萬人都不要回家也不要來，出去都不准再來。
柯文哲說，國家與國家之間禮尚往來，其實台灣是不需要禁飛，因為我們還沒有社區感染，沒有理由禁飛，還是用務實科學的態度處理這些問題。
(中時 )
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