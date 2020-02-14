上海市長應勇接任湖北書記，台北市長柯文哲14日被問及應勇有辦法控制疫情嗎？他指出，緊急狀況下，大陸國家主席習近平也是用自己的部隊，所以他看大陸這情況是有點緊急，緊急狀況下大概每個人都開始任用自己的親信。

面對應勇接任湖北書記，柯文哲今表示，緊急狀況下，習近平也是用自己的部隊，所以他看大陸這情況是有點緊急，緊急狀況下大概每個人都開始任用自己的親信。

至於應勇被調走，雙城論壇是否會續辦？柯文哲說，這都很高層及決定，也不是上海市長單方面決定，這不急啦，反正等疫情過去了能辦再辦。

此外，菲律賓發布拒台旅行禁令，柯文哲認為，國際也不是比嗆聲的，菲律賓在台灣也有11萬人，不然就是11萬人都不要回家也不要來，出去都不准再來。

柯文哲說，國家與國家之間禮尚往來，其實台灣是不需要禁飛，因為我們還沒有社區感染，沒有理由禁飛，還是用務實科學的態度處理這些問題。

(中時 )