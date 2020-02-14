2020台北燈節首度以南港、西門兩個主展演區舉行，過去3年相當受到歡迎的踩街大遊行，將在2月16日閉幕當天下午4點半，首度於南港登場。今年遊行以「轉洞台北大遊行」為主題，14日邀請14個專業表驗團隊先行亮相，超萌皮卡丘成了台北燈節遊行彩蛋，並將在遊行隊伍中共同演出。

北市副市長蔡炳坤表示，台北燈節今年以南港、西門雙主場的概念舉行，透過捷運的連結，燈節活動把東西兩個不同面貌的區域連結在一起，也讓燈節的節慶意義更融入台北人的生活。而過去3年燈節翻轉西區舊城的經驗，今年帶到東區的南港來，也讓國內外的遊客更認識這個台北的明日之星。

蔡炳坤指出，過去3年台北燈節的重要亮點「踩街大遊行」，今年首次移師南港舉行，讓南港的能見度更加提升，這次遊行有兩個定點表演，分別為南港路與興華路交叉口，與在台北流行音樂中心，共有14個專業表演團隊。蔡炳坤強調，選在北流作為其中定點表演與遊行終點，是因為北流興建後在4月掛牌6月開幕，讓大家認識北流，把北流推到全世界。

觀傳局長劉奕霆說，首先要感謝南港區里長及社區民眾對2020台北燈節與踩街大遊行活動的支持，也要謝謝在地企業及參與遊行的專業表演團隊大力相挺。今年是第一次在南港舉辦燈節踩街大遊行，南港的鄉親與民眾都很熱情參與，而大人與小孩都喜歡的超萌皮卡丘，也已提前抵達台北，準備好在遊行現場放電賣萌。

劉奕霆強調，這次參與大遊行的街舞、雜技、陣頭、歌仔戲、主題樂園等單位，也都率先亮相，劉奕霆局長透露，遊行從當日下午4點半在南港路登場，從南港高工走到台北流行音樂中心，現場有熊讚領軍12生肖大秀舞技、FOCA福爾摩沙馬戲團、無獨有偶劇團、藝想台灣劇團等。

劉奕霆說，遊行結束下午6點半緊接著在台北流行音樂中心的戶外廣場加碼演出音樂會，由2018年第29屆金曲獎最佳台語專輯獎與最佳新人獎得主茄子蛋樂團擔綱壓軸卡司，打造東區南港的活力與搖滾魅力。

(中時 )