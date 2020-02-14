基隆又傳KTV械鬥砍人，1名蔡姓男子今在仁二路一間KTV徹夜歡唱，疑與其他包廂酒客爆發衝突，竟遭利刃砍到翻過去，行兇後揚長而去，急診室醫師發現傷者背部有道非常大的橫切傷口，深及肺臟，連忙插管搶救，警方正全力追緝。

基隆廟口附近一處KTV，今天早上7時許傳出兩派人馬鬥毆，警方獲報到場，1名28歲的蔡姓男子肺部遭利器刺穿，警消通知救護車送往部立基隆醫院，醫師檢視傷者意識清楚，但背部遭到利刃橫砍，傷勢嚴重，緊急插胸管引流進行急救中。

內政部長徐國勇甫至基隆激勵第一線防疫員警士氣，部長前腳剛走不久，基隆就發生聲色場所鬥毆，基隆市警一分局與忠二路派出所立即專案小組，立即調閱附近監視器分析及查訪在場目擊民眾，強調目前已鎖定特定嫌犯，積極偵辦中。

基隆近幾個月屢傳KTV鬥毆，造成多人掛彩，市警一分局也發動多次「掃蕩行動」專案，針對黑道幫派分子及青少年易聚集場所，包括KTV、小吃店、卡拉OK、PUB、撞球店、網咖等特定營業場所，一一展開擴大臨檢，直到「治安改善」。

(中時 )