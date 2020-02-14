新冠肺炎疫情蔓延，中國為對抗新武肺炎而停工停產，全球經濟震動。美國總統川普（Donald Trump）被問及中方在疫情議題上是否誠實時，他說，「我覺得他們想盡量粉飾」。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）當地13日批評，中國在新冠肺炎疫情上欠透明度，亦不允許美國人員加入調查中國的疫情，美國為此感到失望。

川普日前才讚許中國國家主席習近平對疫情控制，負責並有所作為。當地時間13日，他再於廣播電台iHeart Radio的訪談中重申，「我覺得他們（指中國）處理得很專業，我認為他們非常有能力」。

但當被問到中國在病毒議題上是否誠實，川普話鋒一轉，「嗯，很難說，我覺得他們想盡量粉飾。」

另一方面，庫德洛對記者表示，「我們有點失望未受邀（派遣專家團前往中國協助），也對中國方面缺乏透明性感到有點失望。」庫德洛說，中國方面未回應的問題愈來愈多，承諾進行的合作也沒有要展開的跡象。

他表示，「習主席向川普保證中國正在努力，也會坦誠，會接受我們的協助。我們非常願意與聯合國及世界衛生組織（WHO）合作，但他們不允許。我不知道他們的動機是甚麼。我確知顯然有愈來愈多人在那裡受苦。」

庫德洛還問，「中國共產黨機關真的對我們說實話嗎？」他並預測，這波疫情對美國的經濟衝擊會很小，但對新型冠狀病毒的恐懼會製造不確定性，「如果我們拿不到中國的正確資訊，就很難做出恰當的評估」。

(工商 )