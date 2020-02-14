「卡神」楊蕙如以網軍帶風向，間接導致外交官蘇啟誠自殺案，於2019年12月2日被台北地檢署依侮辱公署罪嫌起訴。全案於今（14日）首度開庭，楊蕙如不發一語，拒絕接受訪問及認罪。不過她在昨（13日）發文透露，希望社會與媒體的焦點請放在，如何打贏新冠肺炎戰役。

楊蕙如表示，過去幾年，大陸的網軍也和新冠病毒一樣攻擊世界各國，當然包括了造謠關西機場事件大陸有派車進機場的假新聞，還有配合特定稱大陸為祖國並造謠駐日處訊息的網路使用者。在關西機場事件爆發之時至今，包含她在內的社會大眾和媒體應該都被這些訊息所誤導過，也試圖去表達和推播當時真實的派車訊息。

楊蕙如解釋，在總統選舉過程的尾聲，因為不想成為特定政黨轉移候選人無能焦點的工具，因此選擇沈默，事實證明，台灣的選民用選票表達他們支持抗中政權的立場，「我有公關公司，有許多來自不同陣營的人和許多商業客戶或業主不斷的和我接觸洽談。但是對於台灣主權的立場上，在支持香港新疆西藏自由人權的堅持上，在對抗大陸假新聞假訊息的戰爭中，我和我的夥伴們是從來沒有也不曾考慮收費的。」

楊蕙如指出，會繼續拿出證據去爭取司法上的清白，但希望社會大眾把焦點集中在對抗來自大陸的新冠肺炎疫情，還有可能來自大陸各層面的滲透。

(中時電子報)