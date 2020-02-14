原來車子不僅帶你去任何地方，中古車還能讓你廢鐵變黃金！Discovery頻道《翻新中古車：美夢成真》為愛車人士提早達成心願！這次《翻新中古車》主持人邁克布.魯爾跟前F1技師「飆王」艾維斯協助愛車人士，將原本乏善可陳的中古車，改裝脫手，換成夢寐以求的夢幻車！想看這趟圓夢之路的顛頗與挑戰？ 2月16日週日晚間10點首播的全新系列《翻新中古車：美夢成真》。

這次《翻新中古車》系列知名汽車節目主持人邁克布.魯爾跟前F1技師「飆王」艾維斯一起協助愛車人士，將原本乏善可陳的中古車，步步改裝、次次脫手。（Discovery頻道 提供）

《翻新中古車》主持人邁克.布魯爾，面臨到入行以來最艱鉅的任務，因為他不只要翻新中古車，為中古車創造新價值，還要動動腦「以車換車」來幫助缺乏修車知識或資源的愛車人士入手他們的夢想車。每一集節目裡，都可以看到麥克和他的老搭檔艾維斯與新客戶見面後，如何在有限的資金下飆創意比巧思，賦予中古車新生命，再轉賣獲取利潤，接著將賺來的錢買入另一部車變。

這次主持人邁克.布魯爾不只要翻新中古車，為中古車創造新價值，還要動動腦「以車換車」來幫助缺乏修車知識或資源的愛車人士入手他們的夢想車。（Discovery頻道 提供）

透過每一集節目，你會看到機會藏身在拍賣會場、車庫、報廢場甚至馬廄裡；在你為中古車裡裡外外、大結構小細節的翻新而拍案叫絕時，麥克還會偷偷傳授買車賣車的致勝心法，教你如何洞悉市場與人性，知道何時該ｈold住、為車子增值，或利用心理戰搔人癢處，最後在最佳時機入手夢想好車，一定會讓你看得過癮，大呼:「原來這樣也可以！」

麥可與艾維斯幫助退伍軍人東尼尋找經典越野車-1960年代短軸距2A的Land Rover，讓東尼美夢成真。（Discovery頻道 提供）

第一集首播裡，麥可與艾維斯幫助退伍軍人東尼尋找經典越野車-1960年代短軸距2A的Land Rover，他們從一台小而不起眼的2001年mini cooper 1.6和250英鎊開始，將車子改裝、加值出售，然後以低價購入運馬貨車，準備大肆改頭換面以後高價出售。

超級任務感動登場！《翻新中古車：美夢成真》。（Discovery頻道 提供）

然而，發現馬車太過殘舊不堪，除了骨架外，所有隔板與鋁製蒙皮必須全面更換，這需要很高的一筆整修費！兩人面臨到嚴重的預算短缺問題，夢幻車似乎更遙不可即，究竟他們如何找錢？如何完成這不可能的任務？

(中時電子報)