長科*(6548)2020年1月合併營收為6.99億元，較上月衰退15.4%，長科*成都廠及蘇州廠分別於2月10日及2月12日復工，截至2月13日返工率約70%，長科*表示，大陸地區客戶陸續復工，然整體供應鏈狀況不明朗，謹慎看待第1季營運。

受到農曆過年導致工作天數較少，大陸子公司配合當地政府政策延長春節假期影響，長科*1月合併營收為6.99億元，月減15.4%，年減9.3%。

長科*於大陸有成都及蘇州兩個廠區，其中成都廠以生產分離式導線架為主，蘇州廠則是IC導線架產品及部分蝕刻過的料片，成都及蘇州兩個廠區已分別於2月10日及2月12日復工，目前成都廠區返工率已逾75%，蘇州廠返工率較低，整體返工率約70%，上海長華辦公室則有一半員工在家上班，長科*希望2月底到3月初能達到100%返工率。

目前長科*客戶訂單持穩，主要還是要看客戶狀況，長科*表示，由於大陸地區客戶陸續復工，供應鏈狀況不明朗，謹慎看待第1季營運，希望2月底到3月初能夠百分之百復工，降低疫情對公司營運衝擊。

(時報資訊)