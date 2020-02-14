半導體設備廠應用材料(Applied Materials)第一季業績超越預期，且對第二季展望仍樂觀，股價表現強勁，帶動台灣半導體設備廠京鼎(3413)、帆宣(6196)等今早盤股價齊揚。

應用材料看好5G行動裝置將帶動全年半導體設備需求，並對第二季展望續樂觀；應材在台灣之合作代工夥伴京鼎、帆宣等亦可望持續受惠訂單回籠。

京鼎長期與應材合作，去年下半年訂單已逐步增溫，2020年將隨著整體半導體設備市場回復成長。帆宣受惠於台積電、美光等擴廠投資，帶動訂單成長，預期2020年營運回溫。

京鼎1月營收6.88億元，比去同期增加8.6%；今年隨著全球半導體資本支出重返成長，預期公司第一季營收比去年同期增加，全年業績也重回成長軌道。

應用材料股價表現強勁，收在67.37美元，漲2美元，漲幅3.06%。也帶動有業務合作之台廠股價跟漲。

應用材料公布2020會計年度第一季財報，季營收為41.6億美元，較去年同期上升11%。應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森(Gary Dickerson)表示，應用材料公司第一季財報超標，相信今年半導體事業能達2位數的成長。

應用材料對於第2季展望樂觀，並預期全球5G行動裝置發展，將帶來對半導體設備的需求增加。展望2020會計年度第二季，應用材料公司預期營收將落在約43.4億美元加減2億美元之間。

(時報資訊)