菲律賓不撤禁台令 陳其邁：不要有一中原則的考量 12:132020/02/14 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院副院長陳其邁今(14)至台北醫院視察。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓政府堅持不撤對台的「臨時旅行禁令」，14天內曾入境或停留台灣的外籍旅客皆禁止進入菲律賓，對此行政院副院長陳其邁今(14)表示，台灣確診病例18例，目前仍守住社區防線，基於客觀的科學證據，沒有理由禁止我們國人到菲律賓，「希望他們今天下午的內閣會議能做一個正確的決定，基於科學的基礎，不要有政治上所謂一中原則的考量。」 對於國民黨批評民進黨政府態度不夠強硬，陳其邁回應「他們(菲律賓)今天下午會開會，我們看開會的結果，外交部跟我們的政府一定會有所回應。」 (中時 ) #菲律賓 #政府 #台灣 #我們 #陳其邁 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫情傷經濟 陸財政部提前擴大放行地方債 10:382020/02/12 財經 菲國禁止台灣人入境 東元集團會長黃茂雄提出抗議 22:122020/02/12 財經 日本政府聘請亞馬遜協助建立政府雲 23:332020/02/12 財經 疫情衝擊台企 商總盼政府提紓困 04:092020/02/13 焦點新聞 大陸還在封城 醫材轉單台灣 04:092020/02/13 焦點新聞 NCC：黨政軍條款將適度解禁 04:102020/02/13 財經要聞 這個兩光又冷血政府 04:102020/02/13 時論廣場 凍結菲勞漁工 都是反制選項 01:152020/02/14 政治要聞 社論／讓兩岸愛在瘟疫蔓延時 04:102020/02/14 時論廣場 防疫漏洞？轉機資料查不到 陳其邁：盡快補起來 11:442020/02/14 政治 政治熱門新聞 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 罷韓為何還是強強滾？前立委爆高雄人心聲 - 政治 罷韓太囂張！韓粉要出大招反制 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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