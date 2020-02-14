菲律賓政府堅持不撤對台的「臨時旅行禁令」，14天內曾入境或停留台灣的外籍旅客皆禁止進入菲律賓，對此行政院副院長陳其邁今(14)表示，台灣確診病例18例，目前仍守住社區防線，基於客觀的科學證據，沒有理由禁止我們國人到菲律賓，「希望他們今天下午的內閣會議能做一個正確的決定，基於科學的基礎，不要有政治上所謂一中原則的考量。」

對於國民黨批評民進黨政府態度不夠強硬，陳其邁回應「他們(菲律賓)今天下午會開會，我們看開會的結果，外交部跟我們的政府一定會有所回應。」

(中時 )