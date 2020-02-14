患有失智症的屏東縣新園鄉80歲陳姓老翁，11日下午騎著機車訪友後返家時，竟騎近百公里的離奇迷路，家屬獲知老家人在台東縣時，大吃一驚！十分驚駭，幸有警察幫忙，未危及生命安全。

台東縣警察局大武分局達仁分駐所警員黃健文及黃瓊慧於11日晚間11時25分巡邏途中，行經台9線427公里時，發現年約80歲的陳姓老翁蹲坐在機車旁，左小腿不明原因滲血，員警初判是騎車摔傷事故案，但隨即發現老翁是因油料耗盡無法繼續行駛，才會在原地等待救援。

但山區無處避風，老翁僅能棲身在機車旁取暖，深夜途經車輛均無人察覺這名待援的老翁，老翁只能任由冷風吹襲，在長時間暴露低溫下，老翁嘴唇發紫、不自覺的縮身顫抖，幸好途經巡邏員警眼尖發現。

老翁經醫師救護後，狀態逐漸穩定，員警詢問老翁如何迷路，令在場的消防隊員、醫護人員大吃一驚，原來老翁返家短短約1公里的路程，竟成百公里遙遠回家路，不但穿越過中央山脈，又臨著冷風和山路，是一路顛簸來到台東縣的屏東縣新園鄉的居民。

據員警了解，陳姓老翁居住於近百公里外的屏東縣新園鄉，平日與兒子、媳婦及孫女同住，老翁兒子表示，父親患有失智症，經常迷路，但附近親友均認識他，以往均由親友送回，未曾發生任何重大事故，但這次離譜到令全家吃驚。

大武分局分局長曾有慶呼籲民眾，年邁的長輩外出時，請著亮色衣物或配戴反光手環，特別是阿滋海默、失智的患者，最好隨時有家屬陪同，另千萬避免讓患者獨自駕車外出，因為活動範圍將擴大，極不利於協尋，另外長者反應較慢，容易發生交通事故，請民眾特別留意。

(中時 )