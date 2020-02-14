桃園市長鄭文燦（中）14日到護理之家視察防疫。（賴佑維攝）

因應新冠肺炎，桃園市長鄭文燦14日到八德視察護理之家，了解第一線工作人員辛勞。他也說，桃園目前還有2萬多劑流感疫苗，鼓勵符合公費對象施打，共同努力加強防疫工作。

鄭文燦表示，旭登護理之家環境良好，提供長者舒適的照護環境，也早在年假前就已經充份準備防疫物資，包括酒精、氧氣瓶及口罩等，相信可有效防止群聚感染。

鄭文燦也提到，適逢重要防疫期間，仍必須同步推動流感疫苗接種。日前桃園市採購的56萬8,500劑公費流感疫苗已陸續施打完畢，全市尚存2萬餘劑，鼓勵65歲以上長者、高風險慢性病、50歲以上中壯年族群、6個月以上嬰幼兒等公費對象，若尚未施打，可盡快攜帶健保卡前往13區衛生所接種，學校老師也可請公假前往施打，共同努力加強防疫工作。

針對消費券部分，鄭文燦說，防疫會議針對政府紓困對策，包括觀光旅遊、交通運輸、5大內需，除了消費券外，政府可以聽聽業者的聲音，讓業者度過疫情。

14日早上召開防疫會議，鄭文燦也說，學校將在25日開學，額溫槍還有不足的部分，除了向教育部申請外，也請衛生局、經發局負責調度，讓學校在開學之前，有充足的額溫槍，公共區域的消毒水供應，也要足夠使用。

鄭文燦也提到，目前桃園有1300多位居家檢疫者，防疫會議中，他也指示民政局要給負責的里幹事手機通話補助，每人約在1000元到1500元間。

(中時 )