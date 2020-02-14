亞馬遜反擊 美法官下令暫停執行JEDI合約 11:532020/02/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜（Amazon）因不服微軟（Microsoft）拿下美國防部10年的雲端大單，一怒告上法院，並要求禁止合約執行，聯邦法官13日（周四）下達暫停執行合約命令，意味亞馬遜的反擊贏得初步勝利。 該份法院通知並未公開，目前尚不清楚未公開的原因。 美國防部的「聯合組織防衛基礎」計畫（JEDI），意在提升IT運作現代化，此雲端運算合約價值高達100億美元，微軟在去年10月擊敗亞馬遜贏得此肥單。 (工商 ) #亞馬遜 #JEDI 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬斯克還有座金山 IPO後就升級世界首富 18:012020/02/10 財經 疫情延燒 索尼、亞馬遜取消參加MWC 23:102020/02/10 財經 DoCoM0、索尼、亞馬遜退出MWC 04:102020/02/11 全球財經 無人機送貨 FAA開大門 04:102020/02/12 全球財經 《國際產業》建構公務雲，日本政府選擇攜手亞馬遜 14:492020/02/12 財經 日本政府聘請亞馬遜協助建立政府雲 23:332020/02/12 財經 川普：美國兆美元市值企業＝讓美國再次偉大 23:332020/02/12 財經 美股再創新高 川普大讚MAGA股 04:092020/02/13 財經要聞 日本政府雲大單 擬給亞馬遜 04:102020/02/13 全球財經 《基金》防疫當道，電商和AI等題材受青睞 11:082020/02/14 財經 財經熱門新聞 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 求救！觀光業恐慘虧5千億 網反應一面倒 - 即時 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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