亞馬遜（Amazon）因不服微軟（Microsoft）拿下美國防部10年的雲端大單，一怒告上法院，並要求禁止合約執行，聯邦法官13日（周四）下達暫停執行合約命令，意味亞馬遜的反擊贏得初步勝利。

該份法院通知並未公開，目前尚不清楚未公開的原因。

美國防部的「聯合組織防衛基礎」計畫（JEDI），意在提升IT運作現代化，此雲端運算合約價值高達100億美元，微軟在去年10月擊敗亞馬遜贏得此肥單。

(工商 )