被動元件包括晶片電阻與晶片電容，近期供應十分吃緊，加上大陸復工與缺工問題短期暫難順利解決，而類股雙龍頭國巨、華新科的庫存也都低於安全水準之下，因此，電阻與電容的下游廠商，近期陸續接獲將從三月漲價通知。

消息面刺激被動元件近期多大漲小回，波段順勢修正股價方興未艾。券商業者指出，被動元件之晶片電容與晶片電阻，在以往歷史景氣高峰時的報價，與現階段的價格仍相去十萬八千里之遙，除報價具想像空間外，台商現下在電子消費及資訊等領域，打遍天下無敵手，也是內外資法人對該類愈趨正視主因。

業者表示，目前日商被動元件大廠，多積極朝電動車之高附加價值市場卡位，對消費與資訊等市場則愈來愈淡出，使台商被動元件廠在5G手機、基地台及資訊等市場的大餅愈趨寬廣，加上國巨、華新科與禾伸堂也戮力前進汽車領域，使類股未來在營收及獲利雙成長榮景，值持續追蹤。

目前檯面上的被動元件族群，整體表現齊整，多紅光滿面，而漲幅相對耀眼者，包括國巨、華新科、奇力新、大毅、日電貿、璟德、今展科、蜜望實及千如等。

(工商 )