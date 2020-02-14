知名歌謠「望春風」作詞人李臨秋故居產權複雜，台北市文化局13日維護管理會勘，要求所有權人提出維護管理計畫，限期1個月內緊急修復，否則不排除開罰後代為修復，再向所有權人追討費用，而李秋臨後代也因債務問題，外傳該建築將法拍。

李臨秋故居整棟樓的所有權人高達19人，包含李臨秋兒子李修鑑，北市文化局希望李修鑑能讓北市文獻館團隊鑑定父親手稿並保留文物，但李修鑑不同意表示，最大目標是希望能保留李秋臨故居，盼文化局能承購故居，才會捐贈相關文物。

台北市文化局副局長田瑋表示，去年8月文化局委託台北科技大學團隊，就曾勘查該屋，當時屋況就不好，也請李家在六個月內提出維護管理計畫，但現在期限將至，仍未收到計畫，如今現勘又發現屋況愈下，將以文資法第28條，限期一個月內提緊急修復，要求提維管計畫。

這次故居法拍，田瑋也詢問持有所有權的施姓男子能否停止法拍，施男所有權為48分之1的產權，如數目不多，可由民間或市府幫忙想辦法，文化局坦言預算有限，無法立即承購，如李家後代執意法拍，會要求承購人一併承接文資修復與保存責任，但文化局願居中協調，避免走上法拍。

(中時 )