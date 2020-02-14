據大陸外交部網站消息，當地時間2020年2月13日，德國總理梅克爾在柏林會見大陸國務委員兼外長王毅時表示，願繼續向中方提供支持和幫助，開展合作。相信中方一定能戰勝疫情。她為中國加油；在5G建設上，德方願同中方相互開放市場，不會排斥特定企業。

默克爾請王毅轉達對習近平主席、李克強總理的良好祝願。她表示，王毅在中國抗擊新冠肺炎疫情之際應邀到訪德國，她表示歡迎。中國採取了果斷、有力防控措施，付出了巨大努力，德方高度贊賞，願繼續向中方提供支持和幫助，開展合作。相信中方一定能戰勝疫情。她為中國加油。

王毅向默克爾總理轉達了習近平主席、李克強總理的親切問候。王毅強調，在習近平主席領導下，中國政府和人民正在舉全國之力，全力抗擊疫情。目前防控工作已經取得成效，確診數量呈現下降趨勢，表明疫情是可控的。治癒人數在明顯增加，表明病症是可治的。

王毅說，大陸政府首先全力維護中國人民的健康，同時也努力阻止疫情在全球範圍蔓延，為全球公共衛生安全作出了貢獻。中方完全有能力、有信心、有把握戰勝疫情，並且克服疫情給中國帶來的暫時困難，努力完成今年經濟社會發展目標，全面建成小康社會。德方對疫情採取冷靜、理性態度，重視世界衛生組織提出的建議，致力於維護中德之間的正常往來，我們對此表示贊賞。相信經歷這場疫情的考驗後，中德之間的信任與合作會得到進一步提升。

梅克爾表示，今年中德、中歐之間有一系列重要議程。她願同中國領導人繼續保持密切交往，積極推動德中合作。在5G建設上，德方願同中方相互開放市場，不會排斥特定企業。希望歐中雙方共同努力，加快推進歐中投資協定談判。德方重視中方在重大國際和地區問題上的重要作用，願同中方加強溝通協調。

王毅表示，中德作為負責任的大國和全方位戰略夥伴，有必要增強政治互信，加強戰略協調，攜手應對當今世界面臨的共同挑戰。中方歡迎默克爾總理年內再次訪華。希望德方為中國企業提供開放、非歧視、公平競爭的投資環境。中方願同德方一道，推動中歐關係抓住機遇，提質升級，雙方合力維護多邊主義和國際規則，共同構建開放型世界經濟，以事實證明中歐是合作夥伴，不是競爭對手。

(中時 )