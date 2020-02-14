「爆鞋哥」錫安威廉森逐漸展現去年狀元應有身手或身價！威廉森14日雖攻下生涯新高32分，鵜鶘仍以118比123不敵雷霆，無奈中止3連勝，不過這是威廉森生涯前10戰第8場比賽得分破20，上次達到這項紀錄的球員是35年前的「飛人」喬丹。
錫安威廉森不僅追上喬丹當年成就，他在生涯前10場比賽總共拿下220分，成為過去30年期間，能在生涯前10場總分破200的第3位狀元郎，前兩名達到這項紀錄的球員分別是1992-93年球季的歐尼爾，以及1996-97年球季的艾佛森。
年僅19歲的錫安威廉森，更成為史上首位生涯前10場就完成連兩場得分破30的球員，也是史上第4位還不滿20歲就達到這項紀錄的球元，前3人分別是詹姆斯、戴文布克與東契奇，但他們都沒辦法像是威廉森在生涯前10場完成。
可惜錫安威廉斯14日在場上並未得到太多隊友支援，尤其是生涯首度入選全明星賽的英格拉姆，續因腳踝扭傷宣告缺陣，全明星賽能否上場還不一定，只能期望到了下半季開打，威廉森能跟英格拉姆重新聯手，成為聯盟最難防的「雙鋒」。
(中時 )
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