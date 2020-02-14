新冠肺炎疫情攀升，停靠橫濱港25天的「鑽石公主號」，總計已有218人感染，為避免疫情一發不可收拾，開放讓80歲以上的老年人優先下船，但考量到不讓疫情失控，及龐大支出費用，台灣政府尚未決定接回20名國人，對此486先生霸氣表示願出200萬元，只希望政府快把同胞接回來。

停泊在橫濱的郵輪「鑽石公主號」，目前累積218人感染新冠肺炎，我國政府如何接回船上台籍人士，引發各界關注，對此外交部表示尊重日本專業判斷，並持續跟日本溝通協調，也會聯繫船上國人提供必要協助，對此網紅486先生表示接回來肯定要專機，否則一般民眾誰敢搭乘同班飛機，包機、消毒加上人事費用，費用肯定相當龐大，但不捨同胞被關在狹小空間，加上群聚傳染太兇，因此霸氣表示：「如果政府有辦法把同胞們接回來，願意支援200萬台幣贊助這個計畫」。

486先生臉書。（圖／486先生臉書）

此外486先生也撂下狠話：「希望日本政府能撇開面子問題趕快處理，你們明明沒有能力卻又不承認，真是夠了」，對此網友也紛紛留言：「可以考慮軍機或貨機，帶20台負壓救護車直接隔離帶回來」、「各國政治角力問題，不光是派機或醫療費用那麼單純」。

(中時電子報)