據大陸外交部網站消息，當地時間2020年2月13日，大陸國務委員兼外長王毅在柏林同德國外長馬斯舉行外交與安全戰略對話後共同會見記者。談到新冠病毒疫情在大陸肆虐，疫情不會影響中德合作，相信雙方加大在健康衛生方面的合作，將給德國企業帶來新的機遇。

王毅表示，此次到訪德國有一個特殊的背景，那就是中國正在舉國上下、眾志成城抗擊新冠肺炎疫情。疫情發生以來，中國政府本著對中國人民和國際社會高度負責的態度，採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措。經過這段艱苦努力，疫情已經開始得到控制。截止到今天，除湖北省以外的新增病例已連續10天呈下降趨勢，治癒率不斷上升，已有超過6000名患者成功治癒出院。這些數據和事實表明，這場疫情從總體上看是可控的，也是可治的。特別是隨著有效藥物的不斷開發，我們完全有信心、有能力、也有把握徹底戰勝這場疫情。

王毅說，在抗擊疫情鬥爭中，我們一開始就本著公開、透明態度向國際社會通報信息，開展同德國在內的各國的防疫合作。中方的努力有效阻止了疫情向其它國家蔓延，迄今中國境外的感染數量不到中國國內的1％。對此，世衛組織以及各國都予以了高度評價和贊賞。中國為全球公共衛生事業做出了貢獻，也付出了犧牲。

王毅說，疫情給中國經濟帶來一些影響，但這個影響是暫時的。我們將努力把疫情的影響降到最低。相信疫情過後，積壓的消費需求將快速釋放，經濟動能也會出現強勁反彈。我們有信心完成今年中國經濟社會發展的各項指標，全面建成小康社會，徹底消除絕對貧困。疫情不會影響中德合作，相信雙方加大在健康衛生方面的合作，將給德國企業帶來新的機遇。

王毅表示，默克爾總理和馬斯外長多次表達德方對中國抗擊疫情的有力支持。在此，我要對德國政府和人民給予中國的理解和幫助表示感謝。病毒無國界，需要國際社會攜手共同應對。在這場維護人類健康的鬥爭中，最重要的是跨越國界的相互理解、相互信任和相互支持。

(中時 )