中央宣導口罩配戴政策朝夕令改，行政院長蘇貞昌今至鶯歌視察口罩工廠時，媒體問及新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜日前配戴口罩出席活動，是否認為兩位地方首長不配合？蘇貞昌表示，「不會啦！侯市長沒有整天戴著口罩，昨天院會上也主動點名韓市長發言，地方都肯定中央做法。」

蘇貞昌表示，侯友宜完全配合中央政策，沒有整天戴著口罩，相信地方首長都會配合，政府就是要服務人民；另昨天主持行政院會時，他也主動點名韓國瑜發言，並讓列席的六都副市長一一發言，地方均肯定中央做法，並表示會全力配合，非常感謝。

(中時 )