韓、侯愛戴口罩遭點名？ 蘇揆：地方都肯定我的做法 12:452020/02/14 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌今至鶯歌視察口罩工廠。(許哲瑗攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央宣導口罩配戴政策朝夕令改，行政院長蘇貞昌今至鶯歌視察口罩工廠時，媒體問及新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜日前配戴口罩出席活動，是否認為兩位地方首長不配合？蘇貞昌表示，「不會啦！侯市長沒有整天戴著口罩，昨天院會上也主動點名韓市長發言，地方都肯定中央做法。」 蘇貞昌表示，侯友宜完全配合中央政策，沒有整天戴著口罩，相信地方首長都會配合，政府就是要服務人民；另昨天主持行政院會時，他也主動點名韓國瑜發言，並讓列席的六都副市長一一發言，地方均肯定中央做法，並表示會全力配合，非常感謝。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #口罩 #地方 #蘇貞昌 #中央 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 生活熱門新聞 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 生活 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 新冠肺炎》驚傳社區感染、死亡案例！急診醫：最近別去這2國旅遊 - 生活 珍煮丹情人節超甜優惠 身分證「中3碼」享買一送一 - 生活 結帳遇阿婆擺「3顆布丁」插隊 女兒神回一句秒安靜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。