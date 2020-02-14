「卡神」楊蕙如被起訴侮辱公務員公署罪，台北地方法院14日首度開庭，楊蕙如在庭訊中否認犯罪，表示自己只是澄清關西事件發生時，只有中國派車的假消息，是自發性的行為，而且檯面上所有主要政黨的陣營都主動跟她有接觸，她不認為「網軍」需要拿來當證據。

至於楊蕙如同案被告蔡福明，他的委任律師表示，蔡福明本來就安排出國，與庭期衝突，具狀請徦，並待蔡到庭後再進行答辯。

楊蕙如的委任律師陳偉仁在替楊表示意見時，以製作的投影簡報批評北檢起訴後的送審程序，延宕45天，讓媒體發酵，排山倒海的言論讓當事人身心嚴重受創。

陳偉仁質疑，楊蕙如案總共卷證也只有300多頁，需要過濾這麼長的時間嗎？檢方是任意選擇送審，在司法史上罕見。此外，陳偉仁並辯稱，楊是因2018年9月6日的關西事件，澄清不只中國派車，日本也有派車，東京辦事處及大板辦事處的管轄圍不同，再來才是對事件的合理評論，而且楊蕙如事後還問蔡福明「文章是誰寫的？」，顯示這不是一篇很重要的文章。

楊蕙如自己補充說，她事後回想，當時主要是澄清只有中國派車的假消息，所謂的網軍，檯面上所有主要政黨都主動與她有接觸，她不認為網軍是一個證據。

楊同時強調，她主要是澄清來自中國或其他單位的假新聞跟假消息，沒有任何業主及對價關係，主要是對抗中國網軍的自發行為。

對於律師質疑送審程序，蒞庭的公訴檢察官陳照事則表示，由於對楊的檢舉非常多，有證據共通問題，所以北檢花時間整理，但整個送審程序合法、經得起考驗，希望辯護人不要影射來模糊犯罪事實的焦點，如果對送審程序有質疑，歡迎與北檢切磋指教。

(中時 )