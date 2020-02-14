為協助政府防疫，在經濟部指導之下，工研院攜手精機中心、金工中心等法人機構以及工具機公會等單位，共同協助廠商佈建生產口罩的設備。工研院積極派員投入口罩自動化設備廠權和機械建置設備與產線，以機械組裝和電控能量協助生產設備快速上線，讓原本耗時一個月才能完成的4條產線，迅速在一週內完成。全力協助政府新增每日600萬片產量，由原本的每日400萬片擴充到每日1000萬片。

行政院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津等人在工研院院長劉文雄陪同之下，14日親自走訪權和機械。蘇貞昌表示，政府第一時間限制出口，統一調度、統一價格，連日本都仿效管制出口。有的地方一片口罩要價上百元還買不到，台灣一片5元、實名制讓人人都能買到。現在請業界幫忙快速生產，也拜託廠商增產，並且把擴產的時間縮短。

工研院院長劉文雄表示，此次機械所20位同仁幫忙組裝、試校機器，4日接到經濟部需求、5日走訪權和實地場勘、6日即刻進駐協助，第一批在本週末有4條生產線就會到口罩廠。

權和機械董事長蕭鴻彬表示，在這次防疫任務中，權和機械負責20台口罩設備廠的產能，以期達成200萬片的口罩產量。這個目標是公司平時產量的2倍，幾乎是不可能的任務，還好經濟部長沈榮津、工業局長呂正華奔走，邀請到工研院、工具機公會、京畿中心等多方協助之下進行機器組裝和交付機器的工作才能讓任務圓滿達成。

(工商 )