減少新冠肺炎疫情衝擊藝文產業，文化部長鄭麗君在13日行政院會提出產業短期紓困及中長期振興需求，建請納入移緩濟急及後續特別預算支應項目。

鄭麗君表示，疫情已導致藝文消費減少，衝擊藝文產業的面向包括：表演藝術、傳統藝術演出取消、延期及退票，視覺藝術及工藝產業受影響，出版業及書店損失、電影票房及影視製作損失、流行音樂展演受影響、國內外展會延期，也有微小型文創業發生周轉及營運困難等。

對此，文化部研擬短期紓困需求及作為包括：1.受衝擊的藝文產業納入經濟部中小企業貸款補貼方案，提供還款展延及貸款利息補貼；2.針對受衝擊藝文產業訂定紓困補助作業要點，就發生重大損害、無法負擔之損失或營運困難之文化藝術事業、團體及個人，給予特別補助；3.爭取將藝文消費納入抵用券適用範圍。

據2018年文創產業統計，臺灣文創業從業人數26萬，產值近8,800億元，創下歷史新高。為避免藝文產業受疫情衝擊，減緩成長動能，文化部也將續推中長期振興措施，包括加速投融資、鼓勵藝文消費、加速國際化布局等。

鄭麗君指出，文化部在已依據中央流行疫情指揮中心公布的「公眾集會因應指引」，訂定文化部所屬場館防疫注意事項，並依疫情最新狀況滾動修正注意事項、強化防疫相關措施，目前所屬場館皆如常開放。

(工商 )