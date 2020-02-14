紡織成衣大廠聚陽(1477)1月稅前淨利2.1億元，每股稅前盈餘0.96元，營業利益率為10.1%，優於去年同期。展望未來，法人關注在新冠肺炎疫情對原料供應的情況，尤期是布品面料，聚陽有5成的面料是由中國廠供應。

據了解，聚陽也已經展開了分散面料供應的動作，但外資法人認為，要快速的移轉供應鏈並不是一件容易的事，因為其他的供應商不見得有產能，而就算有產能也不一定能符合聚陽的要求。對此，聚陽表示，於東南亞生產線，確實布料供應鏈有部分料源來自大陸供應商，未來可能受到大陸地區產線停工影響。目前聚陽主要有中國大陸、菲律賓、柬埔寨、印尼、越南等產區，占比分別為4%、5%、20%、30%、40%。

聚陽指出，分散面料供應鏈一直是公司中長期的策略，2~3年前公司就已經在印尼和越南尋找新的面料供應商。此外，聚陽也已經洽商在大陸的台商，尋求台商在大陸以外地區的面料產能。

法人估聚陽的殖息率仍大於5%，是台股高殖息股的代表之一。聚陽目前在大陸的產線復工率已經超過5成。

(時報資訊)