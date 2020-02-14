電動車大廠特斯拉（Tesla）周四改口，在其2019年10-K財報上坦承，在中國與中國以外的新型冠狀病毒疫情（COVID-19），可能對公司業務造成重大的不利影響。

特斯拉亦在周四宣布將發行普通股籌措20億美元資金，投資公司Wedbush分析師Daniel Ives認為特斯拉此舉有助於緩解資金壓力，並看好在最樂觀的情況下，該公司股價可望站上1,000美元。周四特斯拉股價收漲4.78%，報804美元。

不過華爾街日報報導，目前建議賣出或減持特斯拉股票的分析師比例達到45%，創下10年前該公司股票上市以來的新高。

在其2019年10-K財報上的風險因素章節中，特斯拉有史以來第一次提到「公衛流行病」是其業務的新風險。報告指出，自2019年底開始中國爆發流行病，當地政府實施人員流動和商務活動的封閉管理，導致上海廠短暫關閉，但已在2020年2月復工，重新加入美國工廠的生產行列。如果這場疫情持續的時間拉長，全球供應鏈尤其是汽車零件供應，是否將受到影響，以及如何受到影響，目前尚不得而知。「如果事情超乎我們掌控，就可能造成相關的費用或生產延遲，這將對公司業務、經營業績和財務狀況造成重大的不利影響」。

除了上海廠延長春節假期的停工時間外，特斯拉在全中國的門市也曾一度關閉。

為了安撫股東對中國爆發新冠肺炎疫情的擔憂，特斯拉財務長Zach Kirkhorn在1月底發布財報後的投資人會議上表示，因中國政府下令工廠關閉，目前公司預期上海廠的Model 3生產將延後1至1周半。這可能略微影響該季的獲利能力，但影響有限，因為上海廠生產的Model 3對整體獲利的貢獻度仍處於早期階段。公司也將密切關注在加州費利蒙市（Fremont）的汽車組裝廠是否出現斷鏈的情況，但目前為止尚無相關的發現。

(時報資訊)