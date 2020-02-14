新型冠狀病毒疫情持續升溫，網路上的眾多資訊，常是以快取勝，使民眾常常難以分辨資訊的對錯與合理性，像是在SARS流行期間，隨著疫情延燒，社會恐慌也加劇，疾病污名化問題十分嚴重，不僅影響防疫，更會造成許多社會排擠與對立，現今口罩荒、酒精荒已有跡象，因此切莫重蹈覆轍。

衛促會點出民眾仍存在的4個迷思：

1、不少民眾都還是認為出門都要戴醫用口罩、騎機車也是，衛生教育時約有一半的民眾戴著口罩，但問其流感流行時會不會這樣一直戴著口罩，大多數民眾回答不會。

2、因為受到先前網路間傳遞的15%死亡率資訊所影響，在資訊洪流中，又對傳染病的致死率的分母、分子概念不清楚，因而產生感染新型冠狀病毒會比SARS更容易致死等誤解、恐慌。

3、當收到網路流傳的資訊，又沒有接收到清楚說明的資訊，在對病毒、傳染途徑沒有認識的情況下，不少民眾也認為貓狗、從中國大陸寄來的東西會傳染新型冠狀病毒。

4、洗手雖有統一宣導資訊，但因缺乏實際的互動教學，有些人會依自己的習慣經驗來洗手，像是回家後沒有先洗手的習慣，有些則是快閃洗手、碰到水就好，也有人洗手後繼續溼手噴酒精等行為出現。

其實，酒精是用來乾洗手的，溼洗手可能因此稀釋酒精濃度，減弱消毒效果，且在大部分的情況下，若有好好洗手，也不需要再用酒精消毒。

衛促會認為，民眾錯誤的認識，如何透過資訊公開、雙向風險溝通方式，從生活經驗去發掘防疫的問題、漏洞與死角，才是喚起大家共同參與防疫的首要步驟。

延伸閱讀：

(中時電子報)