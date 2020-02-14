滯留湖北省的台灣人日前寫信給蔡英文總統，表達想回家的心聲，擬號召在台親友今到陸委會抗議；對此行政院長蘇貞昌今表示，政府對於同胞的關心是百分百，目前還是秉持蔡英文總統宣示的弱勢優先、防疫優先，持續溝通，全力做到最好。

蘇貞昌表示，如今看到肺炎疫情持續升溫，各國嚴謹管理，我國政府也非常關心滯留海外的同胞，儘管是千里送藥也要送到，至於接回滯留武漢的國人，也是具備誠意、善意，但當第一架飛機回台後，卻有確診病例出現，落差很大，因此目前還是秉持蔡總統宣示的弱勢優先、防疫優先，持續溝通。

(中時 )