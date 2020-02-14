受困湖北台人集體發聲求返家 蘇貞昌：政府對同胞關心百分百 12:122020/02/14 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌今到鶯歌視察口罩工廠。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 滯留湖北省的台灣人日前寫信給蔡英文總統，表達想回家的心聲，擬號召在台親友今到陸委會抗議；對此行政院長蘇貞昌今表示，政府對於同胞的關心是百分百，目前還是秉持蔡英文總統宣示的弱勢優先、防疫優先，持續溝通，全力做到最好。 蘇貞昌表示，如今看到肺炎疫情持續升溫，各國嚴謹管理，我國政府也非常關心滯留海外的同胞，儘管是千里送藥也要送到，至於接回滯留武漢的國人，也是具備誠意、善意，但當第一架飛機回台後，卻有確診病例出現，落差很大，因此目前還是秉持蔡總統宣示的弱勢優先、防疫優先，持續溝通。 (中時 ) #蘇貞昌 #同胞 #政府 #關心 #滯留 也許您會感興趣 推薦閱讀 網友提蘇貞昌往事 曝：學姊復職很正常 11:402020/02/10 政治 回應趙少康 蘇貞昌：防疫絕不是靠運氣 18:302020/02/11 政治 蘇揆：防疫不是靠運氣 18:392020/02/11 政治 最新民調！支持口罩禁出口 反對人數嚇死人 08:122020/02/12 政治 這個兩光又冷血政府 04:102020/02/13 時論廣場 新冠疫情紓困 政院拍板將提一年600億預算 13:072020/02/13 政治 吳宗憲嗆蘇貞昌花2億蓋工廠「與民爭利」 張雅琴狠打臉 21:512020/02/13 娛樂 影》訪口罩機械廠 蘇貞昌：台灣防疫成功、感謝國人團結一心 10:322020/02/14 政治 籲讓陸配子女回家 蘇貞昌譏馬講風涼話 11:192020/02/14 政治 偏鄉藥局少挨批不公平 蘇貞昌：實名制就是人人都有 11:452020/02/14 政治 政治熱門新聞 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 罷韓為何還是強強滾？前立委爆高雄人心聲 - 政治 罷韓太囂張！韓粉要出大招反制 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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