美國政府曾在一份機密備忘錄中禁止中華民國國旗出現在正式外交場合，如今美方有望解除這份限制。美國參議員克魯茲推出最新的「台灣主權象徵法案」中，為了鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令，美方應准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。

據中央社與《美國之音》報導，由於美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府在中共要求下，2015年所頒布機密備忘錄中禁止台灣展示國旗，美國國務院及國防部也無法在社群網站上張貼台灣主權象徵圖樣。這一備忘錄也被稱為「對台交往準則」（Guidelines on the Relationship with Taiwan），源於2015年1月台灣駐美代表處在雙橡園的爭議升旗事件，當時是睽違36年後中華民國國旗首次在華府飄揚，引發美方強烈不滿。

對此一限制，克魯茲（Ted Cruz）表示，美國不應該聽從中國共產黨的命令，強迫一個自由、民主政府的軍事人員及外交官隱藏他們的國旗或丟棄他們的制服，且隨著大陸對臺灣和我們在地區的朋友敵意更為加深，至為重要的是美國和全世界堅定不移的與臺灣站在一起，「允許臺灣官員在美國時驕傲地展示他們的國旗，是朝正確方向邁出的一步」。

長期友台的參議員盧比歐（Marco Rubio）也表示，這將允許臺灣到美國訪問的政要和軍事人員佩戴他們的國徽或穿著軍服，當北京在國際上加倍孤立台灣之際，這一法案將能進一步增強美台關係。

(中時電子報)