巴西研究公司Agroconsult分析師Marcos Rubin今（13）日表示，受中美貿易協議和新冠肺炎疫情影響，巴西今年對大陸的大豆出口可能減少7％至15％。他預估，2019年大陸從巴西進口量是5800萬噸，今年可能減少400萬噸至5400萬噸。不過，也有分析師較悲觀的認為，大陸對巴西採購大豆的量會減少達800萬噸。

整體來看，雖然中美貿易協議是造成大陸減少向巴西購買大豆的主因，但新冠肺炎疫情也對大豆採購有所影響。

儘管外籍分析師都認為巴西大豆出口大陸的量會下滑，但對於下滑幅度看法不一。Rubin預估，巴西對大陸的出口將小幅減少，約下降7％至15％，而美國對大陸的出口將明顯增多。

Rubin表示，雖巴西對大陸出口減少，但這不是一場災難，新冠肺炎對大陸需求的影響值得研究，不管怎樣，大陸民眾都需要食物，而這個影響是「短暫的」。

荷蘭合作銀行分析師Victor Ikeda和Lief Chiang則認為，與2019年相比，今年大陸可能會少買800萬噸巴西大豆，比去年減少15％。

不過，多數外籍分析機構仍認為，基於對糧食的需求，今年大陸對大豆的購買量應會再成長。多位分析師表示，整體而言，大陸今年的大豆進口量可能增加至多5％。

根據大陸官方數據，2019年的大豆購買量為8850萬噸，較2018年增加0.57％。

(旺報 )