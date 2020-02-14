新冠肺炎(NCP)疫情尚未止歇，將在西班牙巴塞隆納舉行的 MWC 2020(全球行動通訊大會)，因為參展廠商相繼主動宣布退出，被迫取消，是 33 年首次發生。而將在鄰近中國大陸的日本橫濱舉行的攝影器材展 CP+ 2020，也因為新冠肺炎疫情，已正式宣布取消。

全球最大攝影器材展之一的 CP+，自 2010 年開始在神奈川橫濱市首次舉辦，成為了亞洲地區足以與 Photokina 或是 PMA 等世界級影像大展抗衡的大型展覽。是相機廠商、相關零組件供應商以及軟體開發商共同交流產品與技術的重要展會。根據官方網站公告，由於新冠肺炎疫情影響，今年度的 CP+ 2020 展會確定將會取消。原定 CP+ 展期為 2/27 - 3/1。

Very sorry to hear that CP+ has been cancelled. Damn you #CoronoVirus Damn you... — Simon Pollock (@gtvone) February 14, 2020

CP+ 攝影器材展的主辦單位是日本國際相機影像器材工業協會(CIPA)。在公告展會取消之前，官方最後公布關於新冠肺炎的聲明是在 2 月 5 日更新。當時他們仍表達積極關注疫情發展，並且將會因疫情發展在展區加強防疫，並強烈建議參與者配戴口罩，且計畫在每一個出入口設置洗手台。當時，官方表示仍舊為舉行 CP+ 2020 作準備，不料不到 10 日內官方立場急轉直下，宣告停辦。不過雖然如此，CP+ 停辦的消息並不太讓人意外，因為遠在西班牙巴塞隆納舉行的 MWC 2020 都已宣布停辦，將在更鄰近中國大陸鄰近的日本當地舉辦的展會，勢必也難以迴避疫情的影響。

截至目前為止，根據美國約翰霍普金斯大學的武漢肺炎追蹤地圖統計(資料來自 WHO(世界衛生組織)、美國疾病管制中心(CDC)跟中國國家衛生健康委員會(NHC))，新冠肺炎疫情在全球已累積 64429 例，其中 63848 例位於中國大陸境內，全球新冠肺炎死亡人數達到 1383 人。在日本確診 33 例(不含鑽石公主號上的確診人數)，已有一例死亡，是神奈川縣80多歲婦人，是中國境外第二起死亡案例；中國境外另一起死亡個案發生在菲律賓，是該國第一名確診患者，是來自武漢的44歲中國籍男子。

(中時電子報)