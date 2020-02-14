新冠肺炎疫情延燒，先前有台商回台接受隔離，上網抱怨設施與便當菜色不佳，引來主播張雅琴反問：「你可以回去吃蝙蝠啊？」。昨(13日)張雅琴在新聞節目上滅火，先指「兩岸之間不要再做感情的撕裂」，又強調這番言論竟被有心網友炒作。

張雅琴昨在節目上呼籲不要再撕裂兩岸的感情，她先前回應在網上抱怨的台商可以回去吃蝙蝠，「這個話講的就是我的真心話啊！然後就有人講說我們在挑逗兩岸人民之間的感情，我要說的是，如果你今天一樣講這個話，我叫你『付錢最重要』」。

張雅琴說有美國人搭鑽石公主號被隔離，到了日本的醫院才發現「天啊！什麼都要付錢」，包括盥洗水電、毛巾等，但今天台灣收容隔離中心住宿費、便當費、水電費全免，相較之下我們已經幸福很多，應該要學習感恩。

話鋒一轉，張雅琴說希望大家不應該用這番話去炒作，「網路上還有人在炒作，我跟你講，我到時候就叫律師看喔！你們不要再亂寫一通喔！不過他也沒辦法寫什麼，就同樣的一個圖傳來傳去，我就看了很受不了」。

(中時電子報)