新冠肺炎疫情絲毫不緩，各單位也做好準備，不敢懈怠，但對於有些正在接受居家隔離與檢疫卻擅自離家的民眾，台北市長柯文哲今（14）日也嚴正地指責，政府不過度限制人民的人身自由，是希望民眾自主管理，也避免擾民；但是不配合防疫政策的執行，造成公眾的健康安危以及他人的困擾，「台北市府絕對不能接受」。

居家隔離或檢疫的民眾，是以電話關懷的方式進行管理，但前日卻有6位民眾並沒有依照規定，逕自離開居家或指定地點。對於這樣的情勢，北市府也依照《傳染病防治法》規定，將6位民眾處以1萬元罰鍰。柯文哲也強調，目前已經開罰12人，其中1人是違反居家隔離處罰6萬元，其餘為違反居家檢疫處罰1萬元，且北市府也在應變會議時，決議簡化裁罰程序，「並且從速從嚴執法，決不寬貸」。

對於肺炎疫情延燒，柯文哲說明，不可能把居家當成監獄，每一個居家檢疫或隔離的民眾都在門口安排人手站崗，也希望民眾能配合防疫政策，保護自己也保護他人，「壞消息往上傳的速度，決定一個團隊的好壞」，因此對於居家檢疫失聯者，北市府也會配合中央，儘速通報警政署，絕對不會知情不報，把大眾健康安危置於險境。

柯文哲最後也呼籲，符合居家檢疫及居家隔離之民眾，「請不要以身試法，務必確實配合防疫政策規定」，若有發燒或呼吸道症狀，一定要盡速通報並安排就醫，政府也會盡力保護民眾的健康安全。

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(中時電子報)