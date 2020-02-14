前Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）洋投李茲去年在球隊投得虎虎生風，樂天集團接手後也有意與他續約，成為新球季第一位確定報到的洋投，但他上週卻臨時說不來台灣報到，有謠言指出，他是害怕新冠肺炎因此不敢來台灣，對此，他近日接受外沒訪問時也澄清這點。

李茲去年在Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）出賽30場比賽，其中27場為先發出賽，主投161.2局飆出179次三振、拿下16勝6敗、2次救援成功的成績單，包辦年度勝投王以及三振王的獎項，而球團易主後，李茲也是第一個被宣布簽下的洋投，但上週他卻以身體、心理狀況皆不到位為由，臨時告知球團無法來台報到。

李茲昨（13日）接受多明尼加當地媒體採訪時表示，自己是因為椎間盤突出才會臨時決定不來台灣，並表示這個傷勢困擾他許久，有在想要不要動手術治療，而不是像外界傳得因為害怕感染新冠肺炎所致。

報導中也指出，除了台灣的球隊外，墨西哥聯盟也有球隊向他招手，不過他也因傷婉拒，現階段將好好休養；李茲也說，他已經聯繫樂天桃猿球團，如果能在今年康復，他願意再回到台灣為桃猿效力。

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(中時電子報)