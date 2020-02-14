受困鑽石公主號的85歲男性台籍乘客日前確診，已由日方安排下船住院治療，他兒子感謝台灣政府協助，並強調此事凸顯台灣防疫做得有多到位；對此行政院長蘇貞昌今表示，台灣政府非常關心船上國人同胞，盡力提供相關幫忙，但船上並非只有我國乘客，還是要尊重日本政府，相信會妥善處理。

蘇貞昌表示，我國政府一方面關心國人同胞，一方面尊重日本政府規定，畢竟船上各國乘客都有，並非只有台灣，日本政府應公平對待，相信日本會妥善處理，只要我國能做得更好，必定盡力而為。

(中時 )