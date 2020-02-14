因應「新冠肺炎」疫情影響，各級學校延後開學，電影院及KTV成了年輕人偏好的娛樂場所，行政院消費者保護處今日(14日)於新聞稿表示，日前已派員赴電影院及KTV場所檢視，發現部分業者防疫措施有待加強，行政院消保處已函請主管機關文化部及經濟部督導相關業者強化防疫工作。

教育部於2月3日依照中央流行疫情指揮中心決議，為因應新冠肺炎疫情，避免群聚感染及維護師生健康，各大專校院以下學校延後至2月25日開學，學生族群因此多出近半個月的假期，考量電影院及KTV為年輕人喜好的休閒娛樂場所，因此此等場所的防疫措施是否落實至關重要。

消保會表示，上周五(7日)已派員訪視台北市及新北市的電影院及KTV場所，發現一線服務人員均配戴口罩，現場均備有酒精消毒液、乾洗手液或手部消毒機等，供消費者使用，但僅部分KTV業者主動為消費者消毒清潔雙手及量測體，而電影院均未主動採取上述措施。

消保會指出，KTV場所大多有公告疫情宣導資訊，但電影院大多未於現場公告，對於營業場所的消毒情形電影院及KTV多未公告；目前最重要的防疫措施就是要量測體？、勤洗手，及必要時配戴口罩。由於KTV的特性，以及口罩數量有限下，建議電影院及KTV業者主動於消費者入場前，為其消毒清潔雙手及量測體，或引導顧客以酒精消毒，另外加強現場工作人員的健康管理。

消保會建議，每間包廂出清後應再使用酒精進行一次消毒作業，尤其KTV麥克風等器材設備，並加強現場防疫宣導，例如自身健康管理，常量體溫，遇有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，請主動告知工作人員，以提供協助，或通報「1922」防疫專線，並及早就醫。

(中時 )