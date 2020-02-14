中國湖北省新冠肺炎疫情的新增死亡病例為116人，不到前一日的一半，以及南韓國內已連續第3天沒有出現新增確診病例，為韓股帶來提振，周五南韓KOSPI指數盤中漲0.52%，為2,244.66點。大型股表現分歧，三星電子上漲1.32%，SK海力士漲1.96%，浦項鋼鐵跌1.36%。

(時報資訊)