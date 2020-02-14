◎避免骨牌效應 藍委要蔡政府硬起來對菲制裁

菲律賓政府近日基於「一中原則」，禁止台灣人民入境。國民黨團今天舉行記者會，表達嚴正抗議，呼籲各部會即刻應盤點菲國對台高度仰賴的經貿關光等優惠措施，必要時刻祭出強硬手段，以捍衛中華民國國格與台灣人民尊嚴，避免後續東南亞國家產生骨牌效應。

◎罷韓太囂張 韓粉要出大招反制

罷韓第二階段連署已達門檻，高雄市長韓國瑜情況危急！為反制罷韓，挺韓人士也在網路上出招反制，他們號召支持高雄市長韓國瑜的高雄人，如果罷韓投票成真，大家一定要出門投下不同意票反制！

◎ 毒販持槍拒捕遭擊斃 海巡署免賠

5年前海巡署偵防分署胡姓員警與台中市霧峰警分局共同追捕洪姓毒販，洪男持霰彈槍射傷員警，又駕車衝撞員警的偵防車，胡男開槍擊斃洪男，洪的家屬聲請國家賠償680萬元，歷審認定員警用槍未逾越必要程度，判決海巡署免賠，案經上訴，最高法院駁回確定。

◎今年首例傷寒 菲男拉血便後確診

疾管署今公布國內今年首例本土傷寒病例，個案為南部30多歲菲律賓籍男性，今年1月21日起出現發燒、頭痛、血便等症狀，進而檢出傷寒桿菌陽性。疾管署表示，傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，呼籲民眾勿吃生食，落實良好衛生習慣。

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(中時電子報)