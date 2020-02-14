越捷航空拓展印度航線，除現有兩條印度航線，今年5月將增至5條航線，為印度近13億人口提供更多飛行機會，同時也為越捷飛航版圖拓展計劃立下新里程碑。越捷在台總代理金遠東旅行社董事長陶世龍指出，台灣飛越南轉印度是順向飛行，越捷在機場內轉機櫃檯完成建置後，會開始提供台灣旅客轉機服務。

新直飛航線連接越南峴港、河內及胡志明市三大重點城市至印度新德里與孟買兩大經濟樞紐中心。越南國家副主席鄧氏玉盛（Dang Thi Ngoc Thinh）及印度民航局榮譽部長哈迪普·辛格·普里（Hardeep Singh Puri）皆出席本月12日新航線開通盛會。

開通典禮於內排國際機場舉行，越南國家副主席鄧氏玉盛（Dang Thi Ngoc Thinh）表示：「新直飛航線開通不僅為越捷飛航版圖拓展計劃立所下新里程碑，更有助於越南及印度兩國之間的發展。航線包括河內、胡志明市至孟買航線，及河內、胡志明市、峴港至新德里航線；不論是在政治、國防安全、經濟貿易、旅遊及文化交流上，新航線開通勢必能增進彼此夥伴關係，提升兩國競爭力。同時，我對越捷航空充滿信心，相信未來越捷航空能持續提供更多飛行機會給全球旅客。」

在越南河內–印度新德里的航班上，越南國家副主席鄧氏玉盛（Dang Thi Ngoc Thinh）與相關政要首次體驗越捷航空SKYBoss服務，享受豪華候機室、各式優先服務及多樣精緻美食。

印度民航局榮譽部長哈迪普·辛格·普里（Hardeep Singh Puri）表示：「印度擁有世界第三大國內航空市場。在2018至2019年間，越南與印度貿易金額達美金136.9億元，成長近12.81％，相信越捷航空開通新直飛航線勢必能助兩國經濟發展。」

越捷在去年12月開通胡志明市/河內-新德里航線，提供每周4班及3班航班，針對峴港–新德里航線與河內–孟買航線將於5月14日開始營運，每周分別提供5班及3班航班；胡志明市–孟買航線將於5月15日開始營運，每周提供4個航班。

為了讓世界更美好，同時提供更多「綠色」旅行機會給全球旅客，此外，新世代越捷航空將持續拓展航空版圖，以實惠的價格提供眾多飛行機會給全球旅客。藉由提供多樣化航點、卓越的服務、9款美味的機上餐點與價格實惠的機票，為旅行帶來更多歡樂，並社會一同保護環境，共創未來。

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