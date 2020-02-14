從沒上過綜藝節目的旅日投手陳冠宇，把人生第一次呈獻給《飢餓遊戲》，看到他出現在錄影名單中，主持群超興奮，王仁甫原以為是鋼琴家陳冠宇，後來得知是超人氣微笑左投陳冠宇，他簡直不敢相信，孫協志則是既期待又怕受傷害，因為運動員等同球團資產，最怕就是受傷，所以錄影過程他備感壓力。

孫協志呼籲大家玩歸玩，但一定要保護陳冠宇的手，許孟哲聽了開玩笑說，「所以要弄可以弄他的腳就對了。」基本上球隊都有幫球員保險，但如果是在球場以外受傷，陳冠宇透露，嚴重的話，就不會提供明年的合約，此話一出同場來賓都驚呼，孫協志直接打算全程貼身呵護，「他不管跑到哪我都要跟著他，因為我不能讓他受傷。」而這份心意讓陳冠宇很感動，「聽到有協志哥在，我就安心。」

這一集製作單位在企劃遊戲單元時也別有用心，都與棒球有點關聯性，像是「愛的抱抱上幾壘」、「牧場•棒球園遊會」、「棒球九宮格大獵殺」等，陳冠宇一看覺得似乎都有點佔優勢，其中有一個遊戲是一個人丟球，另一個人要用頭、手、膝蓋接球，陳冠宇就負責丟，每一球都發揮準度，和同隊的劉雨柔輕鬆過關。

(中時 )