阿漢（化名）與大陸籍女子小鳳（化名）結婚後，把對方接來台灣，不料才短短同居41天，小鳳就人間蒸發，下落不明。苗栗地院審理後，認為雙方已經沒有感情基礎，因此判准離婚。

判決書指出，阿漢與小鳳於2017年3月7日在大陸結婚，之後2人便返台同居；一開始都很甜蜜，但小鳳開始要求丈夫帶她出去吃喝玩樂，且還要去卡拉OK或酒店上班，雙方因此發生激烈爭吵。未料，小鳳居然甩頭就走，整整消失2年都沒有下落。

阿漢表示，才同居41天，只是因為要工作不能帶她出去玩，還有不贊成讓她去酒店等地方上班，竟然就離家出走，2年來從來沒有打電話、寫信報平安，足見雙方互信感情基礎已不復存在，因此請求法院判准離婚。

法官審理後認為，阿漢與小鳳彼此生活社會經濟環境頗有差異，本來就需要時間磨合、培養感情，但2人同居時間短暫，且已有1年以上相互斷絕音訊，難認彼此有何深厚情分，更可認定小鳳並無維繫婚姻的意願，因此判決離婚，全案可上訴。

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(中時電子報)