沒想到上半季的最後1場比賽，「綠衫軍」塞爾提克竟跟快艇打到如此激烈！靠著塔圖攻下全場最高39分，以及海沃德在第2次延長賽獨拿7分的適時貢獻，塞爾提克驚險歷經2度延長，才以141比133擊退「可愛」里歐納德領軍的快艇。

歷經首次延長加賽過後，兩隊戰成127比127平手，比賽進入2度延長，海沃克最後1分37秒飆進三分球，幫助塞爾提克取得137比132領先，海沃德更在最後53.6秒，狠狠賞給路威廉斯一記麻辣鍋，還把球直接打到路威廉斯身上出界。

海沃德接下來的三分出手雖然沒進，卻奮勇搶下進攻籃板，更在最後13.9秒兩罰俱中，然後不可思議抄走快艇發出的邊線球，續在最後12.3秒兩罰俱中，擴大塞爾提克領先優勢到9分，比賽此時終於毫無懸念，快艇只好乖乖認輸。

除了即將前往芝加哥打全明星賽的塔圖攻下全場最高得分，史馬特也替塞爾提克貢獻31分，海沃德21分、13籃板，肯巴沃克19分、9籃板及7助攻；快艇以路威廉斯35分最高，不過保羅喬治上半場就因左大腿拉傷，提前退場接受治療。

(中時 )