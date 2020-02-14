家住太平區1位近90歲的吳姓老婦人，日前下午一如往常的前往附近公園或朋友家找人聊天，傍晚返家時忽然想去附近市集買個點心，轉個彎想從旁邊的巷弄過去，結果竟繞不出來迷途在路旁，所幸太平所巡邏員警經過發現貼心上前關懷，婦人雖說不清楚住家地址，好在知道姓名，最後警方透過人臉辨識系統比對，確認其身分，順利聯繫到家屬前來領回，才結束這場驚魂記。

太平警分局太平派出所所長林育正、警員陳稚允日前下午6點多執行巡邏勤務，巡經長億六街附近，發現一婦人在路旁騎樓下，眼尖的他們立刻上前關懷，原來婦人迷路了，因有點驚慌加上體力不支，只好先坐在騎樓下休息，好在婦人知道自己姓名，但無法詳細自己住在何處，所長林育正見狀先行帶返派出所安置，提供杯水及便當，並透用人臉辨識系統查出其身分，順利聯繫老婦人的家屬前來領回，婦人的媳婦到場後非常感謝警方的熱心協助。

婦人的媳婦緊張表示，母親平常沒這情形，可能是一時走錯路導致驚慌，況且母親年紀也大了，爾後會多注意她的動態，非常感謝警方熱心協助。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )