新冠肺炎衝擊全球觀光產業，台灣相關業者如中小型旅行社、遊覽車等也難倖免，商總提醒，若疫情持續逾3個月，國內觀光業損失將超過5千億。這番示警引發網友熱烈討論，有人嘲諷「在台灣當商人真幸福 ，賺錢自己賺，賠錢政府賠」。

中國時報報導，商總理事長賴正鎰表示，來台觀光客銳減，中小旅行社首當其衝，因幾乎3個月沒收入淪重災區，其次為貸款購新車的遊覽車業者，在沒收入還貸款下，恐怕也撐不久。

賴正鎰指出，若疫情超過3個月以上，國內消費也跟著萎縮，衝擊恐超過5000億元。他認為受災嚴重的旅行社業者，建議政府給予救助或優惠貸款；至於百貨、餐飲等業者，則給予救助或優惠貸款，協助度過難關。

對此，多數網友反應一面倒，「賺都沒那麼多居然有5000億可以虧」、「共體時艱很難嗎？」、「旅遊業死都不檢討自己真的是很厲害。」、「自己去找老闆，這和政府無關」。

還有網友對於政府補助不以為然，有人狂酸「為什麼總是補貼旅遊業？其他行業都是賤民？」、「大賺的時候你有分給大家嗎? 憑什麼天災人禍，就要政府補貼?」、「生意好時 有沒有想要多繳稅啊」。

(中時電子報)