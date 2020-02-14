瑞芳警方統計半個月來取締重機噪音與超速達百件，。（許家寧翻攝）

新冠肺炎疫情讓全台開學延後，不少大專院校更延至3月後，近來平溪天燈節吸引學生外出夜遊，改裝排氣管與引擎的咆哮聲，在夜裡呼嘯而過，瑞芳警方12日在台二丙線及106縣道展開「包抄」攔檢，一晚取締30起違規噪音車，成果頗豐。

全長約30公里的基福公路，道路筆直鮮少彎道，成為重機車友心目中絕佳的飆速勝地，受疫情影響，許多學校紛紛將開學日延後，不少學子無處可去，呼朋引伴在平靜小鎮極速狂飆，重機超速及違規改裝噪音惱人，讓當地居民不堪其擾，

瑞芳警方指出，為了提升用路人安全，寒假期間針對重點路段實施交通稽查及違法改裝車輛攔查等加強交通執法，12日夜間在平溪區及雙溪區針對106縣道及台二丙線同步攔檢，員警當場拍照、錄影蒐證通報環保局噪音車檢舉網，當晚就有30件。

警方表示，2月截至13日止，瑞芳警分局在該處取締噪音違規車有48件、超速50件，統計噪音與超速就將近百件，超速部分將可開罰1200至2400元，任意變更排氣管，並行經新北市道路，將由環保局依《噪音管制法》處3000元罰款。

警方除了通報環保局開罰，也同時函請監理單位召回機車臨時檢驗，若非法改裝機車，還可再開罰900至1800元，複檢不合格將可吊扣牌照，呼籲民眾在外出遊玩仍應遵守交通規則，勿擅自變更消音設備，影響當地安寧，近期仍持續專案取締。

(中時 )