中油公司位於北市內湖區新明路上的地下油管8日疑似漏油，相關單位連日開挖、灌水，至今日已聞不到油氣，但仍未找到漏油點，北市府表示，已要求中油今起5天內進行成功路二段自石潭路至安康路汽油管全線換管，並於二周內完成，若期限內未完成將依《石油管理法》最高裁罰50萬。

台北市產業發展局指出，8日接獲民眾通報後，即派員至漏油現場，消防局更派同仁24小時輪班在現場待命，截至14日上午10時止，共出動消防人員82人次、消防車33輛次，確保現場安全，經了解，中油自9日至13日已先後開挖7處路面，至今仍未明確發現漏油點。

市府除依《水汙染防治法》裁處36萬元，也發函要求中油自14日起5天內進行成功路二段自石潭路至安康路汽油管全線換管，並於二周內完成，若未依期限完成，將請經濟部能源局依石油管理法裁罰最高50萬元，並得按日連續處分，直到完成為止。

此外，中油也須負責後續土壤與地下水汙染整治工作，預防汙染擴大，並於施工完成後，針對當地受影響住戶提出補償方案，並提出改善作為，避免再次發生類似案件。

(中時 )