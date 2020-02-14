新冠肺炎重災區湖北省，繼十堰市張灣區發佈全中國首個「戰時管制」令後，再多一縣實施戰時管理。湖北省孝感市大悟縣政府官網昨下午公告，全縣城區（鎮區）所有樓棟實施戰時封閉管理，減少人員流動，居民不得外出，強行衝闖者一律會被拘留，代購員每三天至少一次，為居民代購生活必須品和藥物等，措施預計今開始實施。

大悟縣屬湖北省孝感市管轄。截至2月12日24時，大悟縣累計確診新冠肺炎病例238例（含臨床診斷病例5例）。

13日大悟縣疫情防控指揮部發佈《關於對城區（鎮區）小區樓棟實施戰時封閉管理的緊急通告》（下稱《緊急通告》）稱，當前，新冠肺炎形勢嚴峻複雜，為最大限度減少人員流動，遏制疫情擴散蔓延，就縣城區（鎮區）小區、樓棟實施戰時封閉管理。

《緊急通告》共六條條款，其中值得注意的一條是，全縣城區（鎮區）所有樓棟一律實施全封閉管理，所有居民非醫護人員、醫藥物資從業人員、抗疫公務人員、志願者、定點超市藥店工作人員、代購員和水電油氣、通訊網路等基本民生保障從業人員，不得出入樓棟。

所有強行沖闖小區、庭院、樓棟、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的居民，按照戰時管理相關規定，一律拘留。

全縣城區（鎮區）居民基本生活必需物資，急需藥品（感冒、咳嗽藥品之外）實行全代購服務，定點超市、藥店只准對代購員開放，代購員持證上崗，保證為每戶居民每三天至少提供一次代購服務，特殊應急情形的要及時處理到位。

陸媒實際電訪大悟縣政府辦公室，工作人員確認上述《緊急通告》內容屬實，「其實就是一句話，不要出門」。

(中時 )