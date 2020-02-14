因應新型冠狀肺炎防疫，菲律賓10日公告，即日起禁止台灣人入境菲國，我國外交部隨即要求菲國解除禁令，甚至不排除發動反制措施，不過，菲律賓總統杜特蒂昨以保護菲國人安全為由，拒絕解除禁令。對此，民進黨立委王定宇表示，菲律賓無理的作法，建議政府從停止外勞、免簽、投資、匯兌等措施反制。民眾黨立委張其祿也認為，政府應該硬起來反擊，包括對菲國取消免簽、外籍移工凍結、暫停科技及學術等方面援助，強烈表達我方立場，避免引發連鎖效應。

張其祿表示，菲國禁止我國人入境對我方是非常不好的傷害，政府應該要有反擊，維護國人權利，例如取消免簽、新南向政策中的科技、文化、學術援助暫停等，可以從各面向強勢表達我方立場。

張其祿強調，政府一定要把態度表現出來維護國格，不要讓菲國事件成為其他國家範例，以免引起其他東協國家比照辦理，蔡總統也表態要對菲國強硬的態度，站在國家立場這是對的。

綠委鄭運鵬支持外交部保持彈性溝通，並且把時間底線設定在今天菲律賓的內閣會議結論，菲律賓是杜特第總統一人強硬，台灣是國人和國會全體支持政府可以採取強硬立場，請菲方不要誤判。

鄭運鵬認為，既然政府已經採取產業紓困方案，可以考慮把可能的菲律賓移工的衝擊納入紓困政策之中，一邊紓困、一邊尋找替代來源，不再讓菲律賓單方面予取予求。

菲國禁止入境引發我國人不滿，甚至有仇菲的情緒產生，鄭運鵬呼籲，這是兩國之間的問題，讓政府解決就好，請大家不要把情緒轉移到在台的菲籍移工、新住民及子女，他們都是幫助台灣發展的好夥伴。

(中時 )